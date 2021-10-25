На западе Мексики 97,9 тыс. человек остались без света из-за последствий урагана "Рик"

МЕХИКО, 25 октября. /ТАСС/. Ураган "Рик" в понедельник оставил без электроснабжения более 97,9 тыс. потребителей в штатах Герреро и Мичоакан на западе Мексики. Об этом говорится в обнародованном сообщении Федеральной комиссии по электричеству (CFE).

В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 1,1 тыс. специалистов и почти 600 единиц техники, включая два вертолета. "CFE будет вести работы до тех пор, пока энергоснабжение не будет восстановлено полностью", - указывается в сообщении.

"Рик" ранее в понедельник обрушился на западное побережье Мексики как ураган второй категории по шкале Саффира - Симпсона, после чего начал терять силу. Сейчас атмосферное явление движется на север над штатом Мичоакан со скоростью 4,1 м/с, скорость ветра в его пределах составляет 36,1 м/с с порывами до 42 м/с.

Ураган принес сильные дожди, высота волн на побережье достигает трех метров. Власти призвали жителей потенциально уязвимых районов в штатах Герреро, Колима и Мичоакан соблюдать осторожность и следить за оповещениями сил гражданской обороны. Сведений о разрушениях или пострадавших среди населения не поступало.

Ожидается, что в ближайшие часы "Рик" ослабеет и превратится в тропический шторм.