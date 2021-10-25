В Саратове из-за аварии на сетях без отопления остались 55 многоквартирных домов

САРАТОВ, 25 октября. /ТАСС/. Из-за коммунальной аварии на сетях в Саратове без отопления остались 55 многоквартирных домов и шесть соцобъектов. Об этом сообщил в понедельник глава города Михаил Исаев на своей странице в Instagram.

"Сегодня 55 многоквартирных домов остались без отопления из-за коммунальной аварии на сетях ПАО "Т Плюс" на ул. Вишневая. Вечером лично выехал и заслушал доклад руководства ресурсоснабжающей организации на месте проведения работ. Заполнять систему теплоносителем планируют с 08:00 часов завтрашнего дня, после чего начнется подключение жилых домов", - написал Исаев.

Также в приложенном видео уточняется, что под отключение попали шесть объектов соцсферы. Работы будут вестись круглосуточно. В попавших под отключение школах во вторник будут сокращенные занятия, в детсадах будут организованы дежурные группы.

По данным синоптиков, ночью в Саратове ожидается похолодание до четырех градусов мороза. Дует северный ветер с порывами до 10 м/с.