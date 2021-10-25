Больше 10 улиц Сочи остались без электричества из-за аварии на сетях

СОЧИ, 25 октября. /ТАСС/. В Сочи двенадцать улиц остались без света из-за повреждения кабельных линий. Восстановить подачу электричества планируют к утру вторника, сообщили в пресс-службе "Сочинских электросетей".

"В результате технологического нарушения локальные отключения энергоснабжения зафиксированы у жителей улиц Изобильная, Саят нова, Земляничная, Красносельская, Тепличная, Амбровая, Ясногорская, Бытха, Дивноморская, Возрождения, Краевско-греческая, Ворошиловска", - говорится в сообщении.

Восстановить подачу ресурса планируют утром во вторник, в работах задействованы пять бригад энергетиков и пять единиц спецтехники.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, авария произошла из-за того, что на территории стройки были повреждены высоковольтные провода, произошел пожар. Он уже потушен, его площадь составила 10 кв. м.