{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ураган "Рик" потерял силу и превратился в тропический шторм над Мексикой

Скорость ветра в его пределах составляет 26 м/с с порывами до 30,5 м/с

МЕХИКО, 25 октября. /ТАСС/. Ураган второй категории "Рик" в понедельник потерял силу над западной частью Мексики и превратился в тропический шторм. Об этом сообщила в обнародованном заявлении метеорологическая служба республики.

"Циклон "Рик" продолжает слабеть, к 13:00 [21:00 мск] он превратился в тропический шторм, - говорится в документе. - Его центр находится примерно в 50 км западу от Уруапана <...> в штате Мичоакан". Сведений о разрушениях или пострадавших из-за удара стихии среди населения не поступало.

Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 26 м/с с порывами до 30,5 м/с. Шторм движется на север со скоростью 4,7 м/с.

По данным Федеральной комиссии по электричеству, "Рик" обесточил порядка 100 тыс. пользователей в штатах Герреро и Мичоакан. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 1,1 тыс. специалистов и почти 600 единиц техники, включая два вертолета.

Теги
Мексика
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в штате Айдахо
Пострадали шесть человек, включая одного полицейского
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в штате Айдахо
Читать полностью