В Приморье уволят главврача больницы, незаконно выдававшей документы о прививке от CОVID

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября. /ТАСС/. Главврача Шкотовской центральной районной больницы в Приморье уволят после того, как в медучреждении выявили факт незаконной выдачи документов о прохождении вакцинации от коронавируса людям, которые не получили прививку. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства края.

"Факт незаконной выдачи документов о прохождении вакцинации лицам, фактически не получившим прививку, установлен в Шкотовской центральной районной больнице. Главному врачу медучреждения уже подписано заявление об увольнении", - говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий провели в рамках ранее возбужденного уголовного дела о подделке медицинских книжек и прививочных сертификатов в городе Уссурийске.

"Установлены факты получения сотрудниками учреждения здравоохранения в Шкотовском районе денежного вознаграждения за подделку прививочных сертификатов. В ходе обысков у должностных лиц центральной районной больницы изъяты документы, свидетельствующие о фиктивном проведении вакцинации от коронавируса 30 гражданам", - приводятся в сообщении слова руководителя пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирины Сыровой.

По данным правительства края на утро 25 октября за сутки в Приморье было зафиксировали 260 случаев заражения коронавирусом, 92 человека за сутки выздоровели, трое умерли. Всего в регионе зарегистрировано 74 612 случаев заражения, 66 283 человека выздоровели, 1 238 умерли. Привились 478 320 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 243,7 млн человек, более 4,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 279 573 случая заражения, выздоровели 7 186 611 человек, умерли 231 669. Правительство России запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.