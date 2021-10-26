В метро Нью-Йорка произошел инцидент со стрельбой

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Мужчина ранил одного из пассажиров метро Нью-Йорка из пистолета на одной из центральных линий метро города. Об этом сообщили журналистам в понедельник в полиции Нью-Йорка.

По информации сотрудников правоохранительных органов, инцидент произошел на линии N, когда поезд метро приближался к одной из центральных пересадочных станций на Манхэтене - 14 Street-Union Square. Один из пассажиров потребовал от другого отдать телефон, после чего выстрелил ему в ногу.

Инцидент произошел в час пик, когда в вагоне метро было много людей. Кроме мужчины с телефоном, никто из них не пострадал.

Ситуация в сфере безопасности в Нью-Йорке стала одним из главных вопросов к городским властям на фоне намеченных на начало ноября выборов мэра. За последние полгода только на одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка - площади Таймс-сквер - дважды происходили инциденты со стрельбой.