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Губернатор штата Нью-Йорк ввела режим ЧС в преддверии прогнозируемых ливней

Он распространяется на несколько округов штата, а также на сам город

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул ввела режим чрезвычайной ситуации в связи с прогнозируемыми ливнями и возможными подтоплениями. Заявление об этом опубликовано в понедельник вечером на ее сайте.

"Я заранее ввожу режим ЧС, чтобы удостовериться в том, что у нас достаточно ресурсов для реагирования на стихию и защиты людей и имущества в районах, где прогнозируются значительные осадки", - указывается в заявлении. Режим ЧС распространяется на несколько округов Нью-Йорка, а также на сам город.

Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в Нью-Йорке и соседних с ним штатах Нью-Джерси и Коннектикут ожидаются сильные ливни, местами не исключены подтопления. Ожидается, что к вечеру вторника в некоторых районах выпадет до 100 мм осадков, скорость порывов ветра будет достигать 17 м/с.

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