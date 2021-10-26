В Приморье за минувшие сутки потушили 15 лесных пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября. /ТАСС/. Лесопожарные формирования за минувшие сутки потушили 15 лесных пожаров на территории Приморского края. Сейчас в регионе действуют два пожара, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"На территории Приморского края 25 октября действовали 17 лесных и природных пожаров общей площадью более 600 га. 15 из них потушили, один пожар действует, один локализован", - говорится в сообщении.

Большая часть очагов зафиксировали на землях лесного фонда. По данным на утро 26 октября, по-прежнему действуют пожары в Тернейском округе на севере Приморья на площади 50 га, еще один - локализованный на площади 75 га в Анучинском округе. По картам космического мониторинга в регионе выявлено 67 тепловых аномалий. Причиной возгораний являются незаконные сельскохозяйственные палы, сообщили в пресс-службе.

Накануне синоптики объявили штормовое предупреждение в южных, центральных и западных районах Приморья в связи с угрозой лесных пожаров на ближайшие двое суток. В регионе установилась теплая сухая погода, в минувшие выходные на юге края зафиксировали превышение нормы температуры воздуха до пяти градусов. По информации Примгидрометцентра, днем 26 октября на большей части Приморского края ожидается до 19 градусов тепла при умеренном ветре и отсутствии осадков.