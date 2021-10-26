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Житель Приморья выжил после нападения медведя в лесу

Мужчина собирал кедровые шишки

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября. /ТАСС/. Жителя поселка Ольга в Приморском крае госпитализировали после нападения на него медведя, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"В Кавалеровскую центральную районную больницу поступил житель поселка Ольга с рваными ранами лица. Пострадавший госпитализирован, ему оказана медицинская помощь. По его словам, на него напал медведь. Инцидент произошел, когда пострадавший с двумя другими местными жителями занимался сбором кедровой шишки в лесу", - говорится в сообщении.

Происшествие случилось вечером 24 октября в Ольгинском районе на юго-востоке Приморья. По данным на утро 26 октября, состояние мужчины стабильное - врачи планируют перевести его из реанимации в общую палату отделения травматологии. Госохотинспекция проводит проверку, обследует местность, после чего примет решение о дальнейшей судьбе животного.

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