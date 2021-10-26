На одного из подрядчиков Универсиады-2019 в Красноярске возбудили дело за неуплату налогов

ТАСС, 26 октября. Следователи возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму более 40 млн рублей против коммерческой организации, являвшейся одним из подрядчиков зимней Универсиады 2019 года в Красноярске, говорится в сообщении на сайте СУ СК России по Красноярскому краю.

"По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год ООО "ФСК Регион" <…> уклонилось от уплаты налогов на сумму более 40 миллионов рублей. <…> Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, взимаемых с организации ООО "ФСК Регион", по признакам преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в крупном размере", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что с 2017 по 2019 год компания, отвечавшая за ремонт на объектах Универсиады, создала фиктивный документооборот с целью уклонения от уплаты налогов. Организация завышала расходы предприятия и занижала налоговую базу, при этом в документах фиксировались недостоверные сведения о работе с 25 компаниями-субподрячиками, которые должны были оказать услуги при ремонте объектов.

Следователи провели несколько обысков на рабочем месте и по месту жительства руководителя организации. Изъяли цифровые носители, бухгалтерскую и иную документацию.