В Свердловской области освободили одного из фигурантов дела об отравлении метанолом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Подозреваемого по делу об отравлении метиловым спиртом 24 человек в Свердловской области Агамира Алиева освободили после задержания под обязательство о явке. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Ушаков.

Ранее Алиева задержали, Чкаловский районный суд Екатеринбурга продлил ему задержание на 72 часа.

"Он освобожден. Мера процессуального принуждения - обязательство о явке. Было много следственных действий [за прошедшие 72 часа], но [доказательств] не хватило. Я бы даже сказал, не подтвердилось", - сказал собеседник агентства.

Информация о гибели граждан от отравления метиловым спиртом в Свердловской области появилась 16 октября. По последним данным, в результате отравления погибли 24 человека. Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под арест до 15 декабря других фигурантов дела - Надира Мамедова, Армена Аветисяна и Анара Айвазова.