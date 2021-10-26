СМИ: в ДТП на севере Китая погибли пять человек

ТАСС, 26 октября. Пять человек погибли, еще 11 получили травмы разной тяжести в результате столкновения нескольких транспортных средств на севере Китая. Об этом пишет во вторник агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, инцидент произошел около 6:30 утра (1:30 мск). Грузовик с полуприцепом столкнулся с тремя фургонами и мотоциклом в городе Баотоу автономного района Внутренняя Монголия.

Пострадавшие были доставлены в местную больницу. Власти продолжают расследование происшествия.