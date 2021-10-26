В ХМАО девять лет колонии дали адвокату, у которого изъяли 3 кг наркотиков и оружие

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 октября. /ТАСС/. Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа признал 30-летнего адвоката адвокатской палаты Свердловской области виновным в незаконном обороте наркотиков и хранении огнестрельного оружия. Он приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Нефтеюганский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 30-летнего адвоката адвокатской палаты Свердловской области. Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, адвокат признан виновным по статьям УК РФ о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием интернета, незаконном хранении, ношении оружия и боеприпасов к нему, а также о приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного удостоверения. "Подсудимый с целью получения дохода решил заняться распространением наркотических средств. Он приобрел весной 2021 года посредством сети Интернет наркотики, которые перевез из Пермского края в Ханты-Мансийский автономный округ, после чего разместил их в тайниках на территории Нефтеюганского района. Преступная деятельность по сбыту наркотических средств была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъято более 3 кг наркотиков", - отметил собеседник.

Он добавил, что в ходе досмотра обвиняемого обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, изготовленные самодельным способом, поддельное служебное удостоверение сотрудника правоохранительного органа, используемое им в целях облегчения его преступной деятельности.