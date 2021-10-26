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Электроэнергию вернули в дома сочинцев, устранив аварию на сетях

Из-за аварии без света оставались 12 улиц

СОЧИ, 26 октября. /ТАСС/. Специалисты в Сочи восстановили подачу электроэнергии в дома, устранив последствия аварии, из-за которой 12 улиц оставались без света. Об этом сообщает пресс-служба Сочинских электросетей.

В понедельник вечером 12 улиц в Сочи остались без света из-за повреждения высоковольтного кабеля. В результате аварии кабель загорелся, площадь пожара составила 10 кв. м.

"Энергетики Сочинских электросетей на протяжении всей ночи работали над восстановлением энергоснабжения пострадавших улиц. В течение первых трех часов были перезапитаны более 70% потребителей. К утру завершены все основные работы. Энергетики продолжают отрабатывать точечные обращения жителей и оперативно работают над восстановлением энергоснабжения в их домах", - говорится в сообщении.

Над устранением последствий аварии работали пять бригад электриков и пять единиц техники.

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РоссияКраснодарский край
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