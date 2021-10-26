СМИ: пять мирных жителей получили ранения при нападении террористов на севере Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 октября. /ТАСС/. Пять мирных жителей были ранены в результате атаки террористов в индийской северной территории Джамму и Кашмир.

Как сообщает во вторник газета Hindustan Times, жители пострадали от взрыва гранаты при нападении экстремистов в районе Бандипор. О подробностях произошедшего не сообщается.

5 октября жертвами террористов стали 11 мирных жителей Джамму и Кашмира. Среди погибших двое школьных учителей, владелец аптеки, таксист и уличные торговцы. После их гибели многие выходцы из других штатов Индии покинули Джамму и Кашмир, опасаясь продолжения нападений террористов.

По данным Национального агентства расследований Индии (НАР), убийство мирных жителей планировалось из-за рубежа с целью превращения индийской части Кашмира в "зону страха и террора". К настоящему времени индийские силовики задержали около 900 человек, подозреваемых в причастности к этим нападениям и в связях с запрещенными группировками "Джамаат-и-Ислами" (запрещена в РФ) и "Фронт сопротивления", которая является крылом экстремистской организации "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ).

Союзная территория Джамму и Кашмир является единственным регионом Индии, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют различные пропакистанские сепаратистские и националистические группировки, в вооруженной поддержке которых Нью-Дели обвиняет Исламабад. Пакистан резко отвергает эти обвинения, утверждая, что "жители Кашмира борются за независимость, не прибегая к иностранной помощи".