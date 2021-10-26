Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту до 2,5 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 октября. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до 2,5 км зафиксировали во вторник на вулкане Карымский на Камчатке, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Умеренная эруптивная активность вулкана продолжается. Высота вулканического облака - 2 500 метров. Текущая деятельность может повлиять на международные и низколетящие самолеты", - говорится в сообщении.

Вулкан Карымский - один из самых активных на Камчатке. Он расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского. Подножие вулкана Карымского не является туристическим маршрутом.