Полицейские ликвидировали подпольные казино в Подмосковье и Петербурге

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подпольные казино в подмосковных Мытищах и Санкт-Петербурге, организаторы нелегальной деятельности задержаны. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр. Сотрудники полиции установили и при участии Росгвардии задержали двух предполагаемых организаторов противоправной деятельности и восемь их сообщников", - сказала она.

По словам Волк, два заведения на улицах Матросова и Семашко в Мытищах работали под видом букмекерских контор. Чтобы не вызывать подозрения в помещениях показывали видеозаписи спортивных соревнований. "В помещениях игровых залов, а также по адресам проживания фигурантов обнаружено около 100 единиц игрового оборудования, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, флэш-накопители, ноутбуки, печати различных организаций, документы", - добавила официальный представитель МВД. Возбуждены уголовные дела по статье о незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3. ст. 171.2 УК РФ).

Как уточнила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, уголовное дело возбуждено в отношении шести фигурантов. "В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - добавила она.

В то же время в Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали подпольное казино в доме на Мытнинской набережной. Как выяснили оперативники, одна квартира была оборудована под игровую зону с покерным столом, а вторая предназначалась для отдыха игроков. Чтобы застать злоумышленников врасплох, оперативники совместно с бойцами Росгвардии пробрались по крыше жилого дома и ворвались в мансардное помещение через балкон, в этот момент в квартире находились игроки и работники казино.

В ходе обыска изъяты более 1 млн рублей и свыше $3 тыс. "При этом, по оперативным данным, среднемесячный оборот нелегального казино составлял несколько миллионов рублей", - отметила Волк. Подозреваемые задержаны в рамках уголовного дела (ч. 2. ст. 171.2 УК РФ).