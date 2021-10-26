{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Полицейские ликвидировали подпольные казино в Подмосковье и Петербурге

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, два заведения на улицах Матросова и Семашко в Мытищах работали под видом букмекерских контор

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подпольные казино в подмосковных Мытищах и Санкт-Петербурге, организаторы нелегальной деятельности задержаны. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр. Сотрудники полиции установили и при участии Росгвардии задержали двух предполагаемых организаторов противоправной деятельности и восемь их сообщников", - сказала она.

По словам Волк, два заведения на улицах Матросова и Семашко в Мытищах работали под видом букмекерских контор. Чтобы не вызывать подозрения в помещениях показывали видеозаписи спортивных соревнований. "В помещениях игровых залов, а также по адресам проживания фигурантов обнаружено около 100 единиц игрового оборудования, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, флэш-накопители, ноутбуки, печати различных организаций, документы", - добавила официальный представитель МВД. Возбуждены уголовные дела по статье о незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3. ст. 171.2 УК РФ).

Как уточнила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, уголовное дело возбуждено в отношении шести фигурантов. "В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - добавила она.

В то же время в Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали подпольное казино в доме на Мытнинской набережной. Как выяснили оперативники, одна квартира была оборудована под игровую зону с покерным столом, а вторая предназначалась для отдыха игроков. Чтобы застать злоумышленников врасплох, оперативники совместно с бойцами Росгвардии пробрались по крыше жилого дома и ворвались в мансардное помещение через балкон, в этот момент в квартире находились игроки и работники казино.

В ходе обыска изъяты более 1 млн рублей и свыше $3 тыс. "При этом, по оперативным данным, среднемесячный оборот нелегального казино составлял несколько миллионов рублей", - отметила Волк. Подозреваемые задержаны в рамках уголовного дела (ч. 2. ст. 171.2 УК РФ).

Теги
Россия
Кризис на Украине
СК возбудил дело по факту ранения жителя Донецка украинскими силовиками
Российские следователи продолжают устанавливать должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения
Читать полностью