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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Южных Сандвичевых островов

Эпицентр подземных толчков находился в 3 407 км к северо-востоку от города Пунта-Аренас

ТАСС, 26 октября. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано во вторник у берегов Южных Сандвичевых островов, расположенных в южной части Атлантического океана. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 3 407 км к северо-востоку от города Пунта-Аренас, административного центра региона Магальянес, в котором проживают около 117 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации об угрозе цунами не поступало.

На Южных Сандвичевых островах нет постоянного населения.

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