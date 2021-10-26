Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Южных Сандвичевых островов

ТАСС, 26 октября. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано во вторник у берегов Южных Сандвичевых островов, расположенных в южной части Атлантического океана. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 3 407 км к северо-востоку от города Пунта-Аренас, административного центра региона Магальянес, в котором проживают около 117 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации об угрозе цунами не поступало.

На Южных Сандвичевых островах нет постоянного населения.