На Кубани сожителей приговорили к 16 и 12 годам колонии за убийство 11-месячного ребенка

КРАСНОДАР, 26 октября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд приговорил к 16 годам колонии женщину за убийство 11-месячного сына, а ее сожитель приговорен к 12 кодам колонии, сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда во вторник.

После убийства 11-месячного ребенка в станице Удобной Отрадненского района в 2020 году следственным управлением СК РФ по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело в отношении матери ребенка и ее сожителя.

"В своем последнем слове Мартусенко (мать - прим. ТАСС) виновной себя не признала, обвинив во всем своего сожителя. Ляшов (сожитель матери ребенка - прим. ТАСС) от последнего слова отказался. Они признаны виновными, с учетом тяжести совершенного преступления им назначены наказания в виде лишения свободы: Мартусенко на срок 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Ляшову - 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Уточняется, что Ляшову назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача психиатра.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому края, в ходе расследования установлено, что в начале марта 2020 года женщина избила сына, разозлившись на его плач, и причинила ему закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом костей голени, в больницу ребенка для оказания помощи не отвезли. В конце марта того же года женщина вместе со своим сожителем нанесли ему дары по голове кулаками, доской и металлическим предметом. От полученных травм ребенок скончался.