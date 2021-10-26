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В Хабаровском крае двое детей погибли во время игр на воде

Прокуратура начала проверку

ТАСС, 26 октября. Прокуратура Хабаровского края начала проверку по факту гибели двух братьев 6 и 11 лет во время игр на воде. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

"26 октября 2021 года в поселке Горный Солнечного района в ходе игр на водном объекте погибли два брата 6 и 11 лет. Прокурор Солнечного района Иван Рокачев выехал на место происшествия. Выясняются обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Солнечный район расположен в центральной части края на левом берегу Амура. В семи километрах от поселка Горный находится высокогорное обвальное озеро Амут.

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