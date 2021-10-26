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Двухлетняя девочка умерла от отравления в Ногинске

Прокуратура проводит проверку

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью двухлетней девочки от отравления в Ногинске. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"По имеющейся информации, 25 октября в медицинское учреждение была доставлена 2-летняя девочка с признаками отравления. Впоследствии в больнице ребенок скончался", - сообщает надзорное ведомство.

В ходе проверки Ногинская городская прокуратура установит обстоятельства произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц. Следствием также начата проверка, ее ход и результаты поставлены на контроль в прокуратуре.

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