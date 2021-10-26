При обрушении крана на стройке в Хабаровске погиб рабочий

ТАСС, 26 октября. Строительный кран обрушился во время работ по возведению детской поликлиники в Хабаровске. Погиб разнорабочий, крановщик госпитализирован, сообщается во вторник на сайте региональной прокуратуры.

"Около 17:30 часов (10:30 мск) 26 октября 2021 года в ходе проведения строительных работ на объекте капитального строительства "Поликлиника для детского населения в Прибрежном микрорайоне, города Хабаровска" обрушился строительный кран. В связи с произошедшим погиб разнорабочий, крановщик госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Следственного комитета РФ на сайте ведомства сообщила, что уголовное дело возбуждено в Хабаровске после гибели рабочего на стройке детской поликлиники. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели случившегося.

"Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ"). По информации следственных органов, на фасад строящегося объекта (поликлиники) <…> в Хабаровске упал строительный кран во время производства работ. Погиб работник подрядной организации, другой - госпитализирован, находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Выясняются обстоятельства произошедшего. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства в сфере охраны труда, соблюдению техники безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.