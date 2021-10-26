На Ставрополье возбудили уголовное дело против отчима, избивавшего двух пасынков

ПЯТИГОРСК, 26 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении отчима, который подозревается в оскорблении и избиении ремнем двух своих несовершеннолетних пасынков. Об этом сообщили на сайте СК РФ во вторник.

"В средствах массовой информации появилась информация о том, что в Кисловодске отчим избивал несовершеннолетних пасынков и всячески издевался над ними. Ввиду несовершеннолетнего возраста потерпевших и общественного резонанса из органов внутренних дел по ходатайству следственных органов СК России по Ставропольскому краю были переданы материалы проверки по данному инциденту, после чего следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязания в отношении заведомо несовершеннолетних лиц")", - говорится в сообщении.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин ход проверки по данному факту поставил на контроль в центральном аппарате ведомства. "В ходе предварительного следствия установлено, что с января 2018 года по апрель 2021 года 46-летний отчим систематически причинял ремнем телесные повреждения 14-летнему и 12-летнему пасынкам, а также оскорблял и унижал их", - сказано в пресс-релизе.