В аэропорту Анапы пассажирку, покусавшую стюардессу, сняли с рейса

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Полицейские в аэропорту Анапы сняли с рейса дебоширку, которая искусала бортпроводницу в самолете после сделанного ей замечания, сообщается на сайте "МВД медиа".

Полицейским в аэропорту Анапы поступило сообщение, что в самолете, вылетающим в Москву, начался конфликт, и требуется помощь сотрудников. "Полицейские, прибывшие по вызову, выяснили, что его причиной стал факт ненадлежащего поведения одной из пассажирок во время посадки. 28-летняя девушка отказалась занять свое посадочное место, выражалась нецензурной бранью в отношении окружающих и в ходе конфликта причинила бортпроводнице телесные повреждения в виде укусов правого предплечья", - говорится в сообщении.

На женщину составили административные протоколы за мелкое хулиганство и невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна.