Суд в Москве 27 октября проведет беседу по иску Земфиры к Гришковцу

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы в среду проведет беседу по иску певицы Земфиры Рамазановой к писателю Евгению Гришковцу с требованием компенсации более 1,5 млн рублей за высказывания относительно ее творчества в эфире канала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

Изначально певица обратилась с иском в Центральный районный суд Калининграда, который вернул исковое заявление в связи с неподсудностью этому суду. Певица требует от писателя 1,5 млн рублей компенсации морального вреда за высказывания относительно ее творчества в эфире канала "Дождь" и опровержения. По данным телеканала, Земфира требует опровержения высказываний Гришковца в выпуске программы "Би Коз" от 27 мая относительно ее альбома "Бордерлайн". Сам писатель заявил, что сожалеет о своих резких высказываниях относительно творчества певицы и готов принести ей извинения.

Как сообщалось ранее, в обоснование требований о компенсации морального вреда певица указала, что Гришковец, давая интервью ведущему программы "Би Коз", высказался оскорбительно о ней и ее творчестве, назвал ее "наркоманкой". Слова писателя, как указывает истец, негативно повлияли на ее репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников.