Жительнице Вологды предъявили обвинение в убийстве девятилетней девочки

"Сегодня сотрудниками первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) регионального СУ СК России подозреваемой предъявлено обвинение в совершении убийства, то есть умышленного причинения смерти малолетнему (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По информации следствия, девятилетняя девочка ушла из дома днем 16 октября и пропала. Существут версия, что обвиняемая в убийстве ребенка 40-летняя жительница Вологды днем 16 октября заманила к себе в квартиру двух детей, купив им по пути сладости. Одну девочку она отпустила, а вторую, как полагают в СК, позже убила. После этого подозреваемая скрылась, покинув территорию региона. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что женщина была обнаружена в поезде Санкт-Петербург - Мурманск в состоянии отравления неизвестными таблетками.

В ходе допроса женщина дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений. Женщина помещена в СИЗО до 18 декабря, в отношении нее назначена судебная психиатрическая экспертиза.

По данным объединенной пресс-службы судов области, в ноябре 2019 года Вологодский городской суд лишил женщину родительских прав в отношении старшего сына и ограничил в правах в отношении младшей дочери в связи с неисполнением ею родительских обязанностей. В 2020 году женщина обращалась в Вологодский городской суд с иском об отмене ограничения в родительских правах и восстановлении в родительских правах. В судебном заседании женщина пояснила, что у нее есть квартира, доход и сбережения для содержания детей. Кроме того, она представила справку, что психически здорова. Суд критически отнесся к этим документам и отказал в иске, добавили в суде. Уполномоченный по правам ребенка в регионе сообщала, что женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере.