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Женщина и ребенок погибли в ДТП на трассе в Оренбургской области

Еще один человек пострадал

ОРЕНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Легковой и грузовой автомобили столкнулись на трассе М-5 "Урал" в Оренбургской области, в результате погибли женщина и ребенок, еще один человек пострадал. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Произошло столкновение двух машин - отечественной легковой и грузового автомобиля на трассе М-5 "Урал", подъезд к городу Оренбургу, на 240-м км. В результате аварии погибли два человека (женщина и ребенок), один пострадал", - говорится в сообщении.

Вероятность возгорания автомобилей отсутствует, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются причины ДТП.

Как сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, по предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ-2115" не уступил преимущество в движении грузовому транспортному средству. Также сообщается, что пострадавшей оказалась девушка 20 лет, которая была госпитализирована в медучреждение.

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