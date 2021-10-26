Мосгорсуд признал законным приговор адвокату Вершинину, осужденному на 2,5 года за взятку

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему адвокату Александру Вершинину, осужденному на 2,5 года за посредничество при передаче взятки. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

24 июня Никулинский суд Москвы приговорил Вершинина к 2,5 года колонии, также лишил права заниматься адвокатской деятельностью на три года.

Еще один фигурант дела, предприниматель Алексей Добрынин, был приговорен к трем годам и шести месяцам колонии. Добрынин осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), Вершинин - по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Как сообщал ТАСС защитник Алексей Кирсанов, Вершинин обвинялся в том, что по просьбе знакомого взял $300 тыс. у другого лица и передал третьему лицу, но никаких материальных выгод или благ из-за этого он для себя не получил.