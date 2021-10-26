В Москве задержали подозреваемых в отравлении алкоголем трех человек

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Правоохранители установили двух подозреваемых в отравлении контрафактным алкоголем трех человек в Москве, один из которых скончался. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Установлена причастность к совершению преступления двух мужчин 1987 и 1993 годов рождения, которые в настоящее время задержаны по другому уголовному делу правоохранительными органами Раменского района Московской области за совершение преступлений, предусмотренных ст. 171.1 УК РФ (сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации) и ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", - говорится в сообщении.

Их причастность к отравлению алкоголем в Москве подтверждается показаниями свидетелей, опознаниями и другими материалами уголовного дела.

11 октября трое мужчин в кафе на улице Академика Семенова выпили принесенной с собой алкоголь, который купили в Подмосковье. После этого их госпитализировали с отравлением метанолом. Один из отравившихся впоследствии погиб.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Столичная прокуратура взяла ход расследования под контроль.