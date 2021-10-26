В Саратове ликвидировали коммунальную аварию, которая оставила без тепла более 100 домов

САРАТОВ, 26 октября. /ТАСС/. Рабочие ликвидировали коммунальную аварию, ставшую причиной того, что более 100 домов остались без отопления в Саратове, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города во вторник.

25 октября многоквартирные дома и соцобъекты остались без отопления из-за коммунальной аварии на сетях ПАО "Т Плюс" на ул. Вишневой. Ранее планировалось заполнять систему теплоносителем с 08:00 26 октября. Однако утром во вторник стало известно, что аварийная ситуация не устранена, теплоснабжение обещали устранить к вечеру 26 октября.

"Коммунальная авария устранена, началось заполнение системы", - сказали в пресс-службе.

Сейчас в Саратове 5 градусов тепла, без осадков.