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В Ярославской области женщина выбросила четырехлетнюю дочь из окна третьего этажа

Девочка находится в больнице
© Александр Щербак/ТАСС, архив

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Жительница Ростова Ярославской области выбросила свою четырехлетнюю дочь из окна третьего этажа жилого дома. Девочка находится в больнице. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Ростовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего") задержана 25-летняя местная жительница", - говорится в сообщении.

По версии следствия, женщина выбросила девочку в окно с целью причинения смерти. В настоящее время ребенок доставлен в медучреждение. Следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прокурор Ярославской области Дмитрий Попов поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о покушении на убийство ребенка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области, будет проведена проверка исполнения требований законодательства органами системы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних.

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