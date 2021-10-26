Средства Фонда капремонта привлекут для ремонта квартир после взрыва газа в Балтийске

КАЛИНИНГРАД, 26 октября. /ТАСС/. Калининградские власти привлекут средства Фонда капремонта для восстановления квартир, пострадавших после взрыва газа в жилом доме в Балтийске. Об этом сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов, побывавший на месте происшествия.

"Много очень выбило окон вокруг и в окрестных домах. В муниципалитете будет введен режим ЧС и мы через Фонд капремонта быстро отторгуем замену всех окон, которые пострадали в этом доме и близлежащих домах", - сказал Алиханов.

Он добавил, что на место вызваны специалисты со специальным оборудованием, которые оценят состояние перекрытий дома, чтобы понять объем восстановительных работ. Муниципалитету будут выделены необходимые средства на восстановительные работы.

Информация о ЧП на улице Ушакова, 24, поступила в 13:58 мск. Произошел взрыв из-за утечки газа с последующим горением на площади 50 кв. м. Пожар ликвидирован. Спасены 13 человек. Взрыв произошел в квартире на первом этаже. Выбиты стекла в окнах 80-90 квартир этого и соседнего дома. Прокуратура проводит проверку по действиям управляющей компании и компании-поставщика газа. Проверка также организована региональным следственным управлением СК.