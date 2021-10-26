Средства Фонда капремонта привлекут для ремонта квартир после взрыва газа в Балтийске

КАЛИНИНГРАД, 26 октября. /ТАСС/. Калининградские власти привлекут средства Фонда капремонта для восстановления квартир, пострадавших после взрыва газа в жилом доме в Балтийске. Об этом сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов, побывавший на месте происшествия.
- В Балтийске произошел взрыв газа в жилом доме
- Прокуратура начала проверку после хлопка газа в Балтийске
- Утечка газа стала причиной взрыва в жилом доме в Балтийске
- Власти подтвердили, что причиной взрыва в жилом доме в Балтийске стала утечка газа
- Пожарные спасли 13 человек из дома в Балтийске, где взорвался газ
- После взрыва в жилом доме в Балтийске медпомощь никому не потребовалась
- Из-за взрыва газа в доме в Балтийске выбито около 100 окон
"Много очень выбило окон вокруг и в окрестных домах. В муниципалитете будет введен режим ЧС и мы через Фонд капремонта быстро отторгуем замену всех окон, которые пострадали в этом доме и близлежащих домах", - сказал Алиханов.
Он добавил, что на место вызваны специалисты со специальным оборудованием, которые оценят состояние перекрытий дома, чтобы понять объем восстановительных работ. Муниципалитету будут выделены необходимые средства на восстановительные работы.
Информация о ЧП на улице Ушакова, 24, поступила в 13:58 мск. Произошел взрыв из-за утечки газа с последующим горением на площади 50 кв. м. Пожар ликвидирован. Спасены 13 человек. Взрыв произошел в квартире на первом этаже. Выбиты стекла в окнах 80-90 квартир этого и соседнего дома. Прокуратура проводит проверку по действиям управляющей компании и компании-поставщика газа. Проверка также организована региональным следственным управлением СК.