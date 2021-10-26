СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Балтийске

КАЛИНИНГРАД, 26 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Балтийске. Об этом сообщила журналистам представитель регионального следственного управления СК РФ Наталья Гацко.

"Следственными органами СК РФ по Калининградской области по факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме по улице Ушакова в городе Балтийске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - сообщила Гацко.

Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы 26 октября около 13:00. Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Ушакова. Погибших в результате происшествия нет. Пожар оперативно локализован службами МЧС, сведения о пострадавших дополнительно уточняются.

Следователи регионального управления СК продолжают работать на месте происшествия, производится детальный осмотр, допрашиваются свидетели, изымается необходимая техническая документация. В рамках расследования уголовного дела будет назначен ряд судебных экспертиз. Будут тщательно исследованы обстоятельства установки, эксплуатации и обслуживания газового оборудования в многоквартирном жилом доме. Ход следствия контролируется руководством регионального управления СК, добавила Гацко.