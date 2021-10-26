Четыре человека пострадали в ДТП в Вологодской области

ВОЛОГДА, 26 октября. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе 14-летний подросток, пострадали в результате столкновения двух легковых машин в Великоустюгском районе Вологодской области.

Авария произошла утром во вторник на 306-м км трассы Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по области.

"Сегодня около 08:40 мск в Великоустюгском районе <...> произошло ДТП. По предварительной информации, девушка 2000 года рождения, управляя автомобилем Peugeot 407, допустила столкновение с автомашиной Skoda Octavia, за рулем которой находилась женщина 1975 года рождения. В результате пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.

Травмы получили оба водителя транспортных средств, пассажир Peugeot 407 - молодой человек 2000 года рождения и два пассажира автомобиля Skoda Octavia - подросток 2007 года рождения и женщина 1976 года рождения. Обстоятельства аварии устанавливаются.

"У пострадавших ушибы. На попутках всех доставили в больницу на осмотр, о госпитализации на данный момент нет информации", - уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД.