Пять человек пострадали из-за столкновения четырех автомобилей на трассе в Заполярье

МУРМАНСК, 26 октября. /ТАСС/. Пять человек пострадали на федеральной трассе Р-21 "Кола" в Мурманской области в результате ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, сообщила ТАСС во вторник инспектор по особым поручениям регионального УГИБДД Ирина Петровская.

"По предварительной информации, на 1 252-м км автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение четырех транспортных средств, среди них два с полуприцепом. В результате ДТП пострадали пять человек. Все они доставлены в медицинские учреждения", - сказала Петровская.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, по факту аварии проводится проверка.