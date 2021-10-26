В Самарской области из-за поджога сгорели восемь дач

САМАРА, 26 октября. /ТАСС/. Поджог мог стать причиной пожара в Волжском районе Самарской области, в результате которого сгорели восемь дач на площади 450 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Как сообщили в региональном главке, сообщение о пожаре на улице Ленинской в селе Подгоры поступило вечером 23 октября. Пожарные установили, что горит неэксплуатируемое дачное строение. При проведении работ по тушению было обнаружено, что загорелись поочередно еще семь таких же дач в разных местах на значительном удалении друг от друга на улицах Ленинской и Рабочей. Полная ликвидация была объявлена только днем 24 октября.

"От огня пострадало восемь неэксплуатируемых дачных строений. Общая площадь пожара по количеству строений составила 450 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Предположительная причина пожара - поджог", - сообщили в региональном ГУ МЧС.