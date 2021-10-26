Режим ЧС муниципального уровня ввели в Балтийске после взрыва газа в жилом доме

КАЛИНИНГРАД, 26 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в городе Балтийске Калининградской области после взрыва газа в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"В Балтийске после хлопка газа в жилом доме введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня", - сообщил Лысков.

Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы 26 октября около 13:00. Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Ушакова. Пожар потушен, спасены 13 человек, эвакуированы - шесть. Как сообщил губернатор области Антон Алиханов, медицинская помощь никому не потребовалась. Сообщалось о пострадавшей пожилой женщине. По информации пресс-службы областного правительства, у нее только сильный испуг.

По информации прокуратуры области, в результате взрыва повреждены окна примерно в 80-90 квартирах этого и соседнего дома. Для их ремонта будут привлечены средства Фонда капитального ремонта. Специалисты также обследуют здание для оценки повреждений и объемов восстановительных работ. Жильцы пострадавшего подъезда дома, где произошел взрыв, расселены.

Прокуратура области проводит проверку по факту происшествия. Региональное следственное управление СК РФ после происшествия возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").