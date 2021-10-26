Более 16 кг марихуаны изъяли при обысках у жителя Брянской области

ТАСС, 26 октября. Сотрудники полиции обнаружили 16,3 кг марихуаны в вагоне-бытовке, принадлежащем жителю Карачевского района Брянской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

"При обыске в вагоне-бытовке, принадлежащем 43-летнему местному жителю, ранее задержанному за хранение марихуаны, полицейские изъяли крупную партию предположительно наркотического средства растительного происхождения. <…> Изъятое вещество является наркотиком каннабис (марихуана) общей массой 16,3 кг", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, предварительно изъятый наркотик мужчина изготовил для дальнейшего сбыта на территории региона. Отмечается, что в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере"). До суда задержанный будет находиться под стражей, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.