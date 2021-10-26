Ректора СКГМИ подозревают в превышении должностных полномочий

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 октября. /ТАСС/. Ректор Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ) во Владикавказе заподозрен в злоупотреблении должностными полномочиями, что привело к необоснованному перечислению 5,2 млн рублей из федерального министерства. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Северной Осетии.

"Иристонским межрайонным следственным отделом по городу Владикавказу следственного управления СК РФ по Республике Северная Осетия в отношении ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский горно-металлургический институт" возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 5 октября 2017 года подозреваемый, чтобы получить максимальный объем субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение госзадания по предоставлению услуг в области образования, использовал свои служебные полномочия. По данным СК, он подписал сведения по образовательным программам высшего образования на 2017-2018 учебные годы с заведомо завышенными данными о численности обучающихся на бюджетной основе студентов. "В результате действий подозреваемого из бюджета Министерства науки и высшего образования РФ в институт необоснованно перечислены денежные средства в размере 5,2 млн рублей", - уточнили в СК.

Как отмечается, благодаря грамотно спланированным оперативно-разыскным мероприятиям и следственным действиям противоправная деятельность подозреваемого была пресечена. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установлении всех обстоятельств совершенного преступления.