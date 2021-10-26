В Ленинградской области задержали депутата МО Приозерский по делу о хищении 11 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Оперативники задержали в Ленинградской области депутата Совета депутатов муниципального образования (МО) Приозерский. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве на общую сумму более 11 млн рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"В ходе проведенных следственных действий была установлена причастность депутата Совета депутатов МО Приозерский муниципальный район, которому предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, по версии следствия, помимо ранее привлеченных к ответственности лиц из числа руководства муниципального унитарного предприятия, а также нескольких индивидуальных предпринимателей, к совершенным хищениям причастны и сотрудники районной администрации, в частности депутат МО Приозерский, возбужден ряд уголовных дел по фактам хищения денежных средств со счетов муниципального предприятия в Приозерском районе Ленинградской области на общую сумму более 11 млн рублей.

Следователи ходатайствуют перед судом об аресте задержанного.