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Источник сообщил о покушении на убийство зампрокурора района в Курганской области

Его привязали за голову к машине и протащили по земле

ТАСС, 26 октября. Злоумышленник на скорости протащил по земле зампрокурора Далматовского района в Курганской области, привязав его за голову к машине возле кафе на территории соседнего Катайского района, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее видео с камер наблюдения, на котором автомобиль протащил по земле человека, опубликовал Telegram-канал Baza.

"Заместителя прокурора Далматовского района привязали за голову к машине, протащили по земле", - сообщил собеседник агентства.

По данным источника, инцидент произошел 13 октября, зампрокурора отдыхал в кафе "Светлана" в поселке Гравийный Катайского района. Во время застолья произошел конфликт, завязалась драка, после чего произошел инцидент. Зампрокурора получил травмы, но выжил.

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