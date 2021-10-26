Запас свободных коек для пациентов с ковидом в Пермском крае составляет более 15%

ТАСС, 26 октября. Свободный коечный фонд в Пермском крае составляет более 15% от числа развернутых в регионе. Об этом сообщил журналистам губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на презентации инвестиционных возможностей региона в Москве.

По данным Министерства здравоохранения Пермского края, в регионе развернуто около 6,5 тыс. коек для лечения больных с коронавирусом.

"Мы ситуацию держим на контроле, и у нас есть резерв свободных коечных мест - 15,4%. Самое главное - мы видим достаточный резерв по кислороду", - сказал он.

Губернатор добавил, что в регионе увеличивается количество пунктов вакцинации. "Мы ввели каникулы немного раньше, чем это сделали другие регионы. Зафиксировали уже значительный рост вакцинации, и сейчас мы увеличиваем [число] мобильных пунктов вакцинации, переходим в МФЦ, там, где нет торговых центров, в торговые центры заходим и рассчитываем на понимание и на социальную ответственность людей без QR-кодов", - сказал он.

В регионе продолжает действовать ряд коронавирусных ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора в крае обязали вакцинировать 80% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных служащих, а также пожилых людей. Продолжает действовать запрет на работу ночных клубов, детских игровых комнат и центров. С 4 октября в регионе действует система QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий. С 25 октября в Пермском крае начинаются нерабочие дни, которые продлятся по 7 ноября.

По данным на сайте стопкоронавирус.рф, всего в регионе зарегистрировано 116 392 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 653 - за последние сутки. Выздоровели 99 055 человек, 5 634 умерли.