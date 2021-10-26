Пожар произошел на территории промзоны в Воронеже

ТАСС, 26 октября. Строительные поддоны горят в промзоне в Воронеже на площади 500 кв. м. Об этом журналистам во вторник сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Сергей Хренов.

"На данный момент площадь пожара составляет 500 кв. м, поддоны складированы на открытой площадке, идет их интенсивное горение", - сообщил Хренов, уточнив, что информация о пострадавших не поступала.

Как уточнили ТАСС в оперативных службах региона, угрозы распространения огня на жилые дома нет, однако рядом находятся складские помещения и гаражи.