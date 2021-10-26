Конструктивная безопасность дома в Балтийске, где взорвался газ, не нарушена

КАЛИНИНГРАД, 26 октября. /ТАСС/. Конструктивная безопасность жилого дома в Балтийске, где во вторник произошел взрыв газа, не нарушена. Восстановление общего имущества дома проведут за счет регионального и местного бюджетов, сообщил на своей странице в Instagram губернатор области Антон Алиханов.

"Главный вывод: остаток ресурса здания 1972 года постройки после взрыва в продольном и поперечном направлении - 59-63%. Это значит, что конструктивная безопасность обеспечена, жизням людей ничего не угрожает. <...> Уже дано поручение всем ответственным должностным лицам, специалисты будут заниматься восстановлением общего имущества многоквартирного дома. Работы пройдут за счет разных источников финансирования - регионального и местного бюджетов", - написал Алиханов.

Он отметил, что окна, выбитые в результате взрыва в пострадавшем и соседних домах, будут отремонтированы в ближайшее время. "Окна выбило в большом количестве квартир, в том числе в прилегающих домах, все они будут восстановлены, в ближайшее время начнем работы", - заверил он, добавив, что средства на ремонт "будут выделены завтра".

Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы 26 октября около 13:00. Хлопок бытового газа с последующим возгоранием произошел в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Ушакова. Пожар потушен, спасены 13 человек, эвакуированы - шесть. Как сообщил губернатор, медицинская помощь никому не потребовалась. Жильцы пострадавшего подъезда дома, где произошел хлопок, расселены.

Сообщалось о пострадавшей пожилой женщине. По информации пресс-службы областного правительства, у нее только сильный испуг. Жильца квартиры, в которой произошел взрыв газа, в момент происшествия дома не было.

Прокуратура области проводит проверку по факту происшествия. Региональное следственное управление СК РФ после происшествия возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").