Более 1 тыс. абонентов в Горловке остались без электричества из-за обстрела со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 26 октября. /ТАСС/. Электроснабжение более 1 тыс. абонентов Горловки нарушено в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

"В результате обстрела поселка Гольмовский (поселок на северо-востоке Горловки - прим. ТАСС) повреждения с дальнейшим возгоранием получили два дома, - цитирует его Донецкое агентство новостей. - Частично нарушено электроснабжение поселка, в результате чего более 1000 абонентов остаются без электроэнергии".

Мэр Горловки уточнил, что обстрелом обесточены три котельные "Донбасстеплоэнерго", в результате без тепла остаются 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа. Дежурные службы ведут восстановительные работы.

Кроме того, огнем украинских силовиков повреждено здание пожарной части в поселке Гольмовский.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы. Эти меры включают также запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае нарушения допускается только в случае прямого приказа командования после разбирательства в рамках координационного механизма.

Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.