Власти на 98% восстановили энергоснабжение в западных штатах Мексики после урагана

МЕХИКО, 27 октября. /ТАСС/. Ремонтные бригады почти завершили восстановление энергоснабжения в штатах Герреро и Мичоакан на западе Мексики после урагана "Рик". Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении Федеральной комиссии по электричеству. В указанных регионах циклон обесточил в общей сложности 185 тыс. пользователей.

"В штатах Герреро и Мичоакан вновь налажено электроснабжение 98% пользователей, которых затронули последствия урагана", - говорится в записи. Для ликвидации последствий стихийного бедствия власти задействовали 1,1 тыс. специалистов и более 600 единиц техники, в том числе два вертолета.

"Рик" в понедельник обрушился на западное побережье Мексики с силой урагана второй категории по шкале Саффира - Симпсона. Двигаясь над сушей, он довольно быстро ослаб и превратился в тропический шторм. Материальный ущерб от удара стихии оказался незначительным, жертв среди населения удалось избежать.