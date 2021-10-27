Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на севере Забайкалья

ЧИТА, 27 октября. /ТАСС/. Сейсмологи в среду зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,9 на севере Забайкальского края, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"27 октября 2021 года в 07:40 по читинскому времени (01:40 мск) от Главного управления по делам ГО и ЧС Иркутской области поступила информация о том, что в 24 км от поселка Новая Чара Забайкальского края произошло землетрясение магнитудой 3,9", - говорится в сообщении.

Сообщений о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не поступало. Пострадавших нет.