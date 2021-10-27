Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту до 2,5 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 октября. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до 2,5 км зафиксировали 27 октября на вулкане Карымский на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС по Камчатскому краю.

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, днем 27 октября из вулкана Карымского зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 2,5 тыс. м при высоте самого исполина 1 469 м", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф распространился в восток-юго-восточном направлении в сторону Камчатского залива. На его пути населенные пункты отсутствуют.

Вулкан Карымский - один из самых активных на Камчатке. Он расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского. Подножие вулкана Карымского не является туристическим маршрутом.