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В Саратове задержали водителя, сбившего насмерть двоих и скрывшегося с места ДТП

Мужчина управлял автомобилем без водительских прав

САРАТОВ, 27 октября. /ТАСС/. Правоохранителям удалось установить личность водителя, который накануне насмерть сбил двух пешеходов и уехал с места ДТП в Саратове. Мужчина не имел прав, водительское удостоверение он не получал, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Накануне в Саратове водитель допустил наезд на двух пешеходов, мужчину и женщину, на вид 30-35 лет, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы от полученных травм скончались на месте.

"Водитель 1998 года рождения, не имеющий права управления, водительское удостоверение не получал, управляя автомобилем "Фольксваген Поло", нарушил правила проезда регулируемого пешеходного перехода и допустил наезд на двух пешеходов. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий водитель установлен и задержан", - говорится в распространенном сообщении.

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