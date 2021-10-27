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Движение поездов на южном участке салатовой ветки метро Москвы ввели в график

Интервалы были временно увеличены из-за человека на пути

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Движение поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена ввели в график, сообщается в среду в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Ранее на Люблинско-Дмитровской линии были временно увеличены интервалы из-за человека на пути.

"Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления полиции на метрополитене ТАСС сообщили, что упавшего мужчину подняли с путей, он жив, его осматривают медики. Причина падения пока не известна.

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